Глава Подольска поздравил победителей первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья

Состязания Единой школьной лиги длились в течение всего учебного года. В Московской области провели около 5000 игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу, участниками которых стали свыше 10 000 ребят из 201 учебного заведения и 13 городских округов.

По итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» Подольск победил в баскетболе 3×3 среди юношей и в футзале среди девушек.