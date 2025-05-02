Глава Подольска поздравил победителей первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья

Команда из Подольска стала лидером первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил ребят с победой.
Состязания Единой школьной лиги длились в течение всего учебного года. В Московской области провели около 5000 игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу, участниками которых стали свыше 10 000 ребят из 201 учебного заведения и 13 городских округов.
По итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» Подольск победил в баскетболе 3×3 среди юношей и в футзале среди девушек.
По словам главы Подольска, ребята сражались за звание лучших с полной самоотдачей.
«Для Подольска победа в первом сезоне — большая честь и гордость! Отдельная благодарность губернатору Андрею Воробьеву за поддержку школьного спорта и реализацию такого масштабного и важного проекта, как Единая школьная лига Подмосковья! Готовимся к новому сезону», — сказал Григорий Артамонов.
Преподаватели физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку призеров, получат стимулирующие выплаты.
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