Глава Подольска поздравил победителей первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск/Пресс-служба администрации Подольска

Команда из Подольска стала лидером первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил ребят с победой.

Состязания Единой школьной лиги длились в течение всего учебного года. В Московской области провели около 5000 игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу, участниками которых стали свыше 10 000 ребят из 201 учебного заведения и 13 городских округов.

По итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» Подольск победил в баскетболе 3×3 среди юношей и в футзале среди девушек.

По словам главы Подольска, ребята сражались за звание лучших с полной самоотдачей.

«Для Подольска победа в первом сезоне — большая честь и гордость! Отдельная благодарность губернатору Андрею Воробьеву за поддержку школьного спорта и реализацию такого масштабного и важного проекта, как Единая школьная лига Подмосковья! Готовимся к новому сезону», — сказал Григорий Артамонов.

Преподаватели физкультуры и директора школ, чьи команды вошли в тройку призеров, получат стимулирующие выплаты.

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