Глава Подольска поздравил каратистов с победой на всероссийских соревнованиях

Каратисты из Подольска завоевали три золотых и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по кекусинкай «Кубок Кубани», которые проходили с 13 по 16 февраля в Краснодаре. Успешных спортсменов поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Подольские каратисты вновь подтвердили: они — в числе сильнейших в стране! Горжусь нашими ребятами и благодарю тренерский состав за высокий профессионализм и вклад в развитие спорта в Подольске. Так держать! Желаю новых ярких достижений!» — сказал Артамонов.

Глава отметил, что воспитанники спортшколы «Пахра» и спортивного клуба «Подольск-Додзе» продемонстрировали характер, силу духа и настоящую волю к победе. Золотые медали получили Владислав Ли, Иван Комаров и Стивин Абугу, серебряную — Владислав Колесников. Артамонов добавил, что высокие результаты стали итогом ежедневного труда, железной дисциплины и поддержки наставников.