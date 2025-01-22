Глава Подольска посетил стройплощадку дома на улице Южный поселок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2024 году дал старт масштабной программе расселения аварийного жилья в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В рамках программы планируется переселение жителей из 30 аварийных домов.

Недавно глава округа Григорий Артамонов посетил улицу Южный поселок, чтобы проверить ход строительства первой новостройки для переселенцев.

«Завершаем работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны застройки, ведем устройство стен и перекрытий подвала. Проектом в многоквартирном доме предусмотрено 199 квартир: 106 однокомнатных, 75 двухкомнатных, 17 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Планируем завершить строительство уже к концу этого года», — сообщил Артамонов.

Жителям двух домов, попавших в зону строительных работ, а это 19 семей, уже предоставлены благоустроенные квартиры.

Всего в городском округе Подольск в течение трех лет планируется построить три новых дома для переселенцев из 51 аварийного здания. Новостройки возведут на улицах Банной и Южный поселок. Программа направлена на улучшение качества жизни жителей округа и обновление городской инфраструктуры.