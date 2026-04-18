Глава Подольска посетил социально-спортивный институт

Подольский социально-спортивный институт готовит востребованных специалистов в области физической культуры и спорта. Учебное заведение посетил глава округа Григорий Артамонов, который осмотрел спортзал, библиотеку и музей вуза.

Глава округа ознакомился с образовательными программами института. В ходе визита Григорий Артамонов обсудил с руководством изменения в учебном процессе. Ректор Владимир Нелюбин показал гостю, как организована работа студентов.

«Могу сказать честно: значительно меньше стали брать, но у нас есть электронная библиотечная система, поэтому ребята в основном пользуются там. Заказывают через вас», — пояснил глава округа, обращаясь к сотрудникам.

Особое место в институте занимает музей. Там хранятся спортивное снаряжение от бывших студентов, награды и личные вещи выпускников. Также открыта экспозиция о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции.

Григорий Артамонов вручил ректору Владимиру Нелюбину подарок для музея.

«Вот такие мы сделали подольским курсантам. Это вам подарок в музей», — сказал глава округа.

Помимо спортивных направлений, в институте готовят медсестер и специалистов лечебного дела. Все выпускники вуза получают профессии, востребованные на рынке труда.



