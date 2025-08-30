Глава Подольска подарил школьные наборы школьникам округа

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» продолжается в Подольске. Накануне в ней приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов и председатель Общественной палаты Евгений Патрушев.

Участники акции вручили ранец 10-летнему Артему. В подарок вошли канцелярия и ноутбук, , а также набор для творчества.

Уже 1 сентября школьник пойдет в четвертый класс. Его отец — участник специальной военной операции с позывным «Монах». Папу мобилизовали три года назад, сейчас он находится на передовой.

Такой же набор с современной техникой вручили школьникам Ивану и Владимиру. В этом году они поступили в Московское суворовское военное училище.