Глава Подольска передал бойцам СВО автомобиль и технику

Партию груза для участников специальной военной операции отправил руководитель муниципалитета Григорий Артамонов. Технику и вещи передали добровольцу из Подольска, который доставит ее под Херсон.

Глава городского округа рассказал, что все необходимое для бойцов СВО собирали по их заявке. Помогали ему сотрудники организации «УК Подольск», волонтеры и активные горожане. На фронт отправят автомобиль УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы и антидроновое ружье.

«Техника окажет неоценимую помощь защитникам в их борьбе за правое дело.Вместе мы сильнее!» — сказал Григорий Артамонов.

Еще несколько партий груза передадут военнослужащим в Курской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Участники СВО получат средства для спутникового интернета, станции РЭБ, беспилотники и другие необходимые вещи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».