Глава Подольска оценил обновленный сквер имени Ленина

Год назад администрация округа приняла решение кардинально преобразить территорию в центре города. Проект стал частью масштабной работы по благоустройству центральных улиц, проводимой в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

Инициатива родилась из запросов жителей, а при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева планы удалось реализовать даже с опережением графика.

«В рамках масштабной программы благоустройства мы преображаем городские пространства: обновляем парки, скверы и площади, чтобы Подольск оставался уютным и комфортным местом для отдыха наших жителей», — заявил глава округа Григорий Артамонов.

Однако сквер станет не просто местом для приятных прогулок — у него появится и важное смысловое значение. В ближайшее время на территории установят мемориал участникам СВО. С такой инициативой выступило местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.