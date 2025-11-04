Глава Подольска оценил готовность коммунальной техники к зиме

Подготовку к зиме продолжают проводить в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Накануне глава городского округа Григорий Артамонов оценил готовность уборочной техники.

Коммунальные службы округа активно готовятся к борьбе со снегом и гололедом. Глава округа Григорий Артамонов совместно с первым заместителем Александром Мамлай и директором парков Владимиром Губским проверили, насколько техника готова к зимним вызовам.

Для уборки в парке имени Виктора Талалихина будет задействовано специальное оборудование: крупная и мелкая механизация, а также ручной инвентарь. В общей сложности — более 100 единиц техники.

Глава муниципалитета провел и обход в парке имени Виктора Талалихина. При осмотре Григорий Артамонов уделил особое внимание содержанию территорий: осмотрел малые архитектурные формы, спортивные элементы и информационные стенды, а также указал на выявленные замечания, чтобы их устранили в ближайшие сроки.