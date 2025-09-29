Глава Подольска наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

На церемонии чествовали отличившихся школьников и их наставников. 16 педагогов, сумевших раскрыть способности своих учеников, были отмечены наградами.

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил 23 ученикам премию имени Александра Шамарова, выдающегося педагога и фронтовика, всю жизнь посвятившего развитию образования и воспитанию молодежи.

«Я хотел бы выразить слова благодарности учителям за ваш труд, за то, что вкладываете частичку себя в наше подрастающее поколение. Мы все прекрасно понимаем, что олимпиадное движение — это мерило системы образования региона. И конечно огромное вам спасибо, нашим ученикам, и, безусловно, их родителям, которые, уверен, в ежедневном режиме требуют от своих детей высоких результатов», — сказал руководитель муниципалитета.

Победители заключительного этапа олимпиады получают премию в размере 100 тысяч рублей, призеры — 50, столько же выплачивают учителям,  подготовившим ребят.  Всего в этом году областную единовременную выплату получили 43 школьника.

