Глава Подольска наградил лучших сотрудников опытно-конструкторского бюро

Григорий Артамонов поблагодарил коллектив предприятия за преданность профессии, высокие результаты, уважение к традициям.

«В год 80-летия Великой Победы чествуем тех, кто сохраняет и приумножает трудовую славу Подольска и России. Пусть слава о ваших достижениях звучит так же громко, как слава тех, кто ковал Победу в тылу», — сказал глава Подольска.

С первых дней своего существования бюро решало задачи государственного масштаба, создавая установки, без которых было бы невозможно развитие как оборонного комплекса, так и мирного атома. ОКБ «Гидропресс» — яркий пример того, как наука, инженерная мысль и преданность делу могут изменить ход истории.

Глава городского округа вручил медали «За безупречную службу» лучшим работникам предприятия.