Глава Подольска к 80-летию Победы наградил медалью ветерана Отечественной войны
В честь 80-летия Великой Победы глава Подольска Григорий Артамонов вручил участнику Великой Отечественной войны Константину Дербакову памятную медаль. Руководитель муниципалитета поздравил 102-летнего ветерана с праздником.
По словам руководителя муниципалитета, наградить участника Великой Отечественной войны памятной медалью было огромной честью.
«Это дань уважения и благодарности за подвиг, который невозможно переоценить. Сердечно поздравляю Константина Дербакова с наступающим праздником! Пусть крепкое здоровье, счастье, забота близких наполняют каждый его день!» — поздравил ветерана Григорий Артамонов.
В 1941 году Константин Дербаков вступил в ряды Красной Армии, а в июне оказался на фронте. Герой дошел до Будапешта в Вене. Его наградили орденом Красной Звезды, Отечественной войны и другими медалями.
Константин Дербаков по сей день остается деятельным и жизнелюбивым человеком, активно участвует в общественной жизни округа.