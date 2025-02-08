Глава Подольска к 80-летию Победы наградил медалью ветерана Отечественной войны

По словам руководителя муниципалитета, наградить участника Великой Отечественной войны памятной медалью было огромной честью.

«Это дань уважения и благодарности за подвиг, который невозможно переоценить. Сердечно поздравляю Константина Дербакова с наступающим праздником! Пусть крепкое здоровье, счастье, забота близких наполняют каждый его день!» — поздравил ветерана Григорий Артамонов.

В 1941 году Константин Дербаков вступил в ряды Красной Армии, а в июне оказался на фронте. Герой дошел до Будапешта в Вене. Его наградили орденом Красной Звезды, Отечественной войны и другими медалями.

Константин Дербаков по сей день остается деятельным и жизнелюбивым человеком, активно участвует в общественной жизни округа.