Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с активной молодежью округа

Глава Подольска встретился с мастерами спорта округа и стобалльниками по выпускным экзаменам. Дети смогли задать интересующие их вопросы и получили важные наставления.

К примеру, на встречу с главой пришли мультибалльники Всеволод Солдаткин и Светлана Меркулова. Ребята сдали сразу два экзамена на «сотню». Оба говорят о серьезной подготовке и благодарят школьных учителей. Также молодежь поинтересовалась у главы округа о его увлечениях в юном возрасте. Григорий Артамонов с 11 лет занимался в секции бокса.

«Мой тренер — Шейнкман Леонид Соломонович — семикратный чемпион Советского союза. Он такой человек, который вокруг себя собирал ребят и для них был как папа, как тренер, как человек, который подскажет тебе то, что тебе не скажут дома», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По мнению главы Подольска, спортом должны заниматься все — ведь это развивает самодисциплину.