Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал о планах развития округа в этом году

Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. На совещании обсудили основные направления работы на 2025 год.

Григорий Артамонов рассказал, что в округе планируют развивать водоснабжение, строить школы и детские сады. Кроме того, в этом году особое внимание уделят благоустройству дворов и общественных мест, а также поработают над транспортной сетью.

«Решение каждой из этих задач, безусловно, скажется на повышении качества жизни наших жителей. Будем последовательно двигаться вперед — с фокусом на результат и реальные потребности людей», — сказал Артамонов.

Глава сообщил, что для повышения доступности медицинской помощи в областной больнице откроют новую реанимацию.

Теплоснабжение проверят и нормализуют, для этого запланировали 28 мероприятий по капремонту. На семи точках к работам уже приступили. После завершения монтажа на территориях проведут благоустройство.

Для того, чтобы обеспечить жителей Подольска качественной водой, построят сооружения водоподготовки. Возведут станцию вблизи деревни Армазово. Она снабдит чистой водой 220 тысяч жителей, или больше половины населения Подольска. Завершить проект намерены в первом квартале 2027 года.

Помимо этого, в текущем году модернизируют три больших участка водовода, там проведут ливневые канализации.