Глава Подольска Григорий Артамонов провел обход микрорайона Кутузово

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов провел традиционный обход территории микрорайона Кутузово в преддверии выездной администрации. В ходе визита он встретился с местными жителями и выслушал их обращения.

Одним из основных вопросов стало состояние подвала в доме № 19 на улице Курчатова. Также жители выразили недовольство качеством отопления в квартирах в зимний период.

«Мы выясним и устраним причины данных проблем. Сейчас ведем активную подготовку к осенне-зимнему периоду», — отметил Артамонов.

Кроме того, глава округа ознакомился с процессом возведения новых торговых объектов на месте снесенных ветхих зданий на улице Циолковского. Он подчеркнул важность соблюдения порядка на прилегающей территории и дал поручение профильным специалистам взять этот вопрос под особый контроль.

Глава напомнил ответственным лицам о необходимости своевременного обновления информации на информационных стендах, размещенных в многоквартирных домах и дворах.

Все вопросы взяты на контроль и недостатки устранят в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».