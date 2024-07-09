Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил юбиляров семейной жизни

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил семью Голышевых. Василий Ильич и Нина Аристарховна в этом году отмечают 66 лет совместной жизни.

Глава Подольска поздравил юбиляров с праздником и вручил им подарки: бытовую технику, памятную грамоту и медаль «За любовь и верность».

Василий Ильич родился в Подольске, окончил авиационно-техническое училище и прошел серьезную военную службу. Он участвовал в испытании ракет дальнего действия. Сейчас — подполковник в отставке.

Нина Аристарховна из Сибири. Она рано осталась одна: отца репрессировали, а после она потеряла мать и сестру. Девочкой она жила у брата, училась в школе и параллельно помогала в воспитании племянника. Несмотря на все трудности, Нина выучилась на бухгалтера и стала работать по специальности. В личной жизни все сложилось удачно.