Глава Подольска Григорий Артамонов осмотрел обновленный Центральный рынок

В городском округе Подольск здание Центрального рынка полностью модернизировали, а 14 декабря там открыли фудхолл на 500 мест. Глава муниципалитета Григорий Артамонов осмотрел обновленные помещения.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева здание Центрального рынка в Подольске общей площадью 12 тысяч квадратных метров полностью отремонтировали. Заключительным этапом проекта стал фудхолл с 20 мини-ресторанами, которые предлагают кухни разных стран мира.

В здании рынка реконструировали цокольный этаж, укрепили несущие конструкции, модернизировали трансформаторную подстанцию, обновили инженерные коммуникации и кровлю. Также там установили современную противопожарную систему и более сотни камер видеонаблюдения, поменяли холодильное оборудование и торговые прилавки. Помимо этого, на Центральном рынке появилось новое помещение для лаборатории областной ветеринарной службы, сетевые магазины «Да» и «ДНС».

На территории вблизи здания убрали нестационарные торговые точки и разместили павильоны с фасадами, выполненными в едином стиле. Покрытие на парковке полностью обновили, поставили автоматическую систему шлагбаумов, нанесли новую разметку, а также установили современные уличные фонари.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, Центральный рынок на Комсомольской улице стал новым центром социальной и культурной жизни округа.

«Два десятка гастрономических корнеров представили и разные кухни мира, и авторские предложениями по изысканным блюдам. Заинтересуют и мастер-классы для детей и взрослых, и дегустации», — добавил он.

Здание Центрального рынка реконструировали в течение двух лет: делали это постепенно, чтобы не останавливать процесс торговли. Общий объем внебюджетных средств составил свыше 500 миллионов рублей.