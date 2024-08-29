Владимир Винокур навестил семьи из Курска в детском лагере «Мечта» в Подольске

Владимир Винокур вручил школьникам из Курской области, которые временно проживают в детском лагере «Мечта» в Подольске, наборы для учебы. Народный артист России приехал в загородный центр вместе с главой городского округа Григорием Артамоновым.

Большую партию гуманитарного груза привезли в загородный лагерь «Мечта». Неравнодушные жители округа, предприниматели, коллективы крупных предприятий и областной клинической больницы помогли в сборе необходимых вещей и канцелярии. Помощь доставили Владимир Винокур и глава Подольска Григорий Артамонов. Они раздали детям мороженое, а после народный артист России вместе со своей труппой театра пародий подарили жителям Курской области концерт.

«Безусловно, среди вещей не только необходимое для школьников, но и осенняя одежда, бытовая техника, предметы первой необходимости. Но сейчас, в преддверии Дня знаний, главный фокус — на детей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Владимир Винокур родился в Курске. Там он учился в школе и техникуме, а потом устроился на работу. Народный артист переживает за земляков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».