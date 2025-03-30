Глава Подольска Артамонов помог ветерану ВОВ получить медпомощь

В 17 лет Сергей Косов ушел на фронт, воевал девять лет. Демобилизован был только в 1950 году, спустя семь лет беспрерывной службы. С тех пор он и проживает в Подольске. Вернувшись, окончил физико-математический институт и до пенсии трудился в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске. Там он возглавлял один из отделов.