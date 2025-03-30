Глава Подольска Артамонов помог ветерану ВОВ получить медпомощь

Глава Подольска Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Косова — человека удивительной судьбы с крепким характером. Для него деятель организовал полное медобследование, а на встрече вручил современный слуховой аппарат.
В 17 лет Сергей Косов ушел на фронт, воевал девять лет. Демобилизован был только в 1950 году, спустя семь лет беспрерывной службы. С тех пор он и проживает в Подольске. Вернувшись, окончил физико-математический институт и до пенсии трудился в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске. Там он возглавлял один из отделов.
Отметим, что и сейчас Сергей Косов по-прежнему бодр духом и полон жизненной энергии. У ветерана большая, дружная семья и уже четверо правнуков. Со своей супругой они вместе более 70 лет.
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