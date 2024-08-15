Глава Подольска Григорий Артамонов навестил семью участника СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов встретился с семьей военнослужащего, который сейчас находится на передовой. Он передал подарки трем его сыновьям.

Старшина батальона Юрий сейчас находится в зоне СВО. Его супруга Арина — в Подольске воспитывает трех сыновей. Их старший сын Дима в этом году пойдет в 1-й класс, ему глава округа вручил рюкзак со всей необходимой канцелярией.

«Знаю, как не хватает ребятам папы, а Арине — поддержки мужа. Договорились быть на связи, чтобы в случае необходимости помогать в любых бытовых вопросах. Вместе справимся со всем!» — сказал Артамонов.

Акция «Собери ребенка в школу» проводится несколько лет подряд по инициативе партии «Единая Россия». Помощь могут получить школьники из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников спецоперации и приехавшие в Подмосковье из новых регионов.

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