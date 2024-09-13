«Первый офис был диковинкой». Глава Подмосковья поздравил команду МФЦ с 15-летием
Андрей Воробьев поздравил команду МФЦ в Подмосковье с 15-летием
Вторая суббота сентября — День сотрудника МФЦ в Подмосковье. Праздник совпал с еще одной датой в этом году — 15 лет с открытия первого офиса, отметил губернатор области Андрей Воробьев.
К годовщине начался большой форум в Красногорске. Гостями стали сотрудники МФЦ из разных мест Подмосковья, Тверской, Тульской, Ярославской, Ивановской, Калужской, а также Рязанской и Липецкой областей.
Каждый месяц многофункциональные центры региона принимают около миллиона человек.
«Важно, чтобы житель мог решить свои вопросы и ушел с хорошим настроением. Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание и заботу старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг», — отметил Андрей Воробьев.
История МФЦ в Подмосковье началась с офиса в Балашихе. Сегодня это масштабная сеть с 244 отделениями, в которых трудятся свыше шести тысяч работников.
Помню, как первый МФЦ в 2009 году был диковинкой. Все ездили смотреть, что же это такое. Но тогда МФЦ был больше офисом приема документов. Все изменилось.
Андрей Воробьев
Теперь, по словам губернатора, основной вектор развития — самые современные методики в МФЦ. Жителям оказывают 383 услуги.
«Мы очень надеемся, что все сервисы, которыми пользуются люди, будут и дальше трансформироваться», — сказал губернатор.
Сейчас МФЦ — единое место, где оказывают всевозможные услуги, включая те, которые предоставляют в ЗАГС, центрах занятости, БТИ, министерстве социального развития и не только. Большинство из них доступно жителям онлайн, в электронном формате. Работает голосовой помощник, применяются QR-коды и искусственный интеллект.
Награды работникам
Выдающиеся сотрудники получили знаки отличия от губернатора. Андрей Воробьев вручил награду директору МФЦ в Орехово-Зуеве Елене Журиной. Она руководит центром уже восемь лет, а пятый год подряд этот офис входит в топ-10 в Подмосковье.
Благодарность губернатора объявили Светлане Плавецкой из МФЦ в Балашихе, Елене Усановой в Солнечногорске, Дмитрию Симонову из Богородского округа, Борису Фадюшину из «Центра развития цифровых технологий» и Ирине Чининой из МФЦ в Реутове.
С приветственным словом на форуме выступили заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев и заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.
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