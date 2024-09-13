«Первый офис был диковинкой». Глава Подмосковья поздравил команду МФЦ с 15-летием

Вторая суббота сентября — День сотрудника МФЦ в Подмосковье. Праздник совпал с еще одной датой в этом году — 15 лет с открытия первого офиса, отметил губернатор области Андрей Воробьев .

К годовщине начался большой форум в Красногорске. Гостями стали сотрудники МФЦ из разных мест Подмосковья, Тверской, Тульской, Ярославской, Ивановской, Калужской, а также Рязанской и Липецкой областей.

Каждый месяц многофункциональные центры региона принимают около миллиона человек.

«Важно, чтобы житель мог решить свои вопросы и ушел с хорошим настроением. Поэтому мы очень ценим то, что вы делаете. Очень ценим, что вы уделяете внимание и заботу старшему поколению, обучаете их пользоваться порталом госуслуг», — отметил Андрей Воробьев.