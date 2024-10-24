Сегодня 18:28 «Заботимся об оснащении». Андрей Воробьев передал коммунальщикам новую зимнюю технику Андрей Воробьев: еще 1,8 тысячи снегоуборочных машин закупили в Подмосковье 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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Почти две тысячи новых снегоуборочных машин передали коммунальным службам Подмосковья. Это техника с высокой проходимостью и скоростью в 2,5 раза быстрее обычной, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Закупили 1,8 тысячи машин — это и маневренные экскаваторы-погрузчики, и роторные снегоуборщики. Губернатор передал их коммунальным службам разных городских округов Подмосковья. «Хочу поблагодарить всех, кто заботится о чистоте наших улиц и дворов. Мы понимаем, какой большой у нас регион, который живет очень насыщенной жизнью. Каждый год стараемся усиливать все, что касается уборочной техники», — сказал Андрей Воробьев.

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Машины отправят в 33 городских округа, среди которых, например, Балашиха, Красногорск, Ленинский, Коломна, Реутов, Фрязино и другие.

В экстремально снежные дни на коммунальные службы выпадает особо большая нагрузка. Со своей стороны мы позаботимся об оснащении. Андрей Воробьев

В Подмосковье около 15 тысяч дворов. К зиме подготовили 2,4 тысячи снегоуборочных машин. В их числе — тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, газели, ломовозы, ручные роторы. Передачу техники будут проводить до начала ноября. Сегодня поставили 92 машины.

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«У жителей очевидный запрос на своевременную уборку дворов, и мы понимаем, что убрать их после снегопада лишь с помощью лопат весьма сложно», — добавил губернатор. В связи с этим делают упор не только на погрузчиках, но и, например, на роторах. Таким образом усиливают малую механизацию.