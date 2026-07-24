Глава Павловского Посада проверил состояние дворов в Электрогорске

23 июля временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа совершил рабочий объезд Электрогорска, в ходе которого проверил состояние общественных пространств и дворовых территорий. По итогам визита сформирован план мероприятий с конкретными сроками реализации, направленный на повышение комфорта и безопасности жителей города.

Одним из ключевых результатов объезда стало завершение работ по подготовке парковки у корпуса «Бета» Электрогорского лицея. Для обеспечения безопасности при высадке детей установлена калитка и организован отдельный вход, что позволит родителям удобно высаживать учащихся, сохраняя закрытость территории образовательного учреждения.

В рамках благоустройства запланирован косметический ремонт часовни Матроны Московской на бульваре — это станет дополнением к работе по сохранению исторического наследия города. При осмотре старой части Стахановского озера отмечены аккуратность и своевременное обновление элементов благоустройства, в ближайшее время здесь будет проведен покос травы для поддержания ухоженного состояния территории.

В сквере Болошева выявлены возможности для улучшения ландшафтного дизайна: планируется изменить уклон покрытия парковки для устранения застоя воды, а также провести ремонт покрытий баскетбольной площадки и зоны для занятий спортом. Администрация призывает жителей бережно относиться к объектам городской инфраструктуры, что поможет сохранить их в отличном состоянии.

Проверены дворовые территории: работы по покосу травы и уборке мусора запланированы в ближайшее время, в том числе вдоль центральной дороги по улице Советской. Отдельное внимание уделено двору дома № 10 корпус 3 на улице Ухтомского — здесь планируется замена участка трубы и восстановление благоустройства после подмыва канализации.

Все выявленные вопросы зафиксированы, по каждому разработан план действий. Работа по благоустройству и развитию Электрогорска продолжается.