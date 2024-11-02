Глава Павловского Посада проверил состояние дворов и уборку мусора

Перед приходом зимы власти стараются навести порядок на территории городского округа. Были определены два участка, за домом № 1А на улице Горького и вдоль железной дороги на улице Классона, где нужно собрать мусор и спилить мелкие деревья и кусты.

Денис Семенов также проверил состояние дворов. Он поручил провести ямочный ремонт около дома № 22 на улице Кржижановского, а также очистить прибордюрную часть от листвы и убрать мусор.

В Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья были направлены фотографии, показывающие что мусор с платформ РЖД не убирают, а сбрасывают на рельсы.

Глава городского округа рассказал, что в 2025 году будет благоустроена территория на Пионерской улице, где находился неврологический диспансер, а также участок с разрушенными сараями

около забора городского парка.

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