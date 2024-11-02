Глава Павловского Посада проверил состояние дворов и уборку мусора
Рейд по территории Электрогорска провел руководитель муниципалитета Денис Семенов. Его сопровождали профильные специалисты ответственных служб.
Перед приходом зимы власти стараются навести порядок на территории городского округа. Были определены два участка, за домом № 1А на улице Горького и вдоль железной дороги на улице Классона, где нужно собрать мусор и спилить мелкие деревья и кусты.
Денис Семенов также проверил состояние дворов. Он поручил провести ямочный ремонт около дома № 22 на улице Кржижановского, а также очистить прибордюрную часть от листвы и убрать мусор.
В Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья были направлены фотографии, показывающие что мусор с платформ РЖД не убирают, а сбрасывают на рельсы.
Глава городского округа рассказал, что в 2025 году будет благоустроена территория на Пионерской улице, где находился неврологический диспансер, а также участок с разрушенными сараями
около забора городского парка.
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