Глава Павловского Посада проверил содержание территорий

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов совершил очередной рабочий объезд. Он осмотрел ключевые территории города и дал поручения по устранению выявленных замечаний.

На стадионе «Ленский» продолжается ремонт. До конца года планируют установить новую трибуну. Администрация округа прорабатывает возможность включения стадиона в государственную программу Министерства спорта для проведения капитального ремонта.

Денис Семенов обратил внимание на запущенность территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу. Глава округа сообщил, что в адрес РЖД будет направлено очередное требование навести порядок. Зона около перронов, которую недавно убирали, вновь замусорена. Предприятие «Благоустройство» уже приступило к работам.

Жители домов на улице 1‑я Пушкинская пожаловались на подтопление участков вблизи новой Привокзальной площади. Денис Семенов заявил, что вопрос взят на контроль, планируется решить его в течение двух недель.

«Мособлводоканал» продолжает работы в парке «Меленки». Однако, по оценке главы округа, темпы и качество восстановления после траншей оставляют желать лучшего. Принято решение вернуться к этим вопросам весной и довести благоустройство парка до надлежащего состояния.