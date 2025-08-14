Глава Павловского Посада проверил содержание территории Электрогорска

Плановый объезд территорий в Электрогорске провел глава Павловского Посада Денис Семенов. Также он организовал встречу с жителями города.

Сейчас дорожники асфальтируют дорогу к кладбищу в Электрогорске. Здесь уже расширили полотно.

Стартовала планировка территории кладбища. Она проходит в рамках благоустройства Аллеи Героев.

Также глава муниципалитета провел встречу с многодетными семьями. Большинство вопросов касалось освещения и состояния дорог.

Денис Семенов подтвердил, что Узкоколейную улицу уже включили в план ремонта дорог на следующий год. В сентябре-октябре дорожные службы выполнят отсыпку асфальтовой крошкой на улицах Тихой и Центральном проезде.

Кроме того, новый асфальт появился на части территории центрального рынка. Добавили выезд со стороны улицы Горького.

Замену покрытия дорожек ведут около физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер».