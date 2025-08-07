Глава Павловского Посада проверил содержание микрорайона Солнечный

Глава Павловского Посада Денис Семенов проверил содержание микрорайона Солнечный. Он встретился с активными жителями и проконтролировал исполнение поручений с прошлого визита.

Рабочие отсыпали дорогу и определили место для установки новой детской игровой площадки. Она расположится у Соснового проезда, 21.

Глава Денис Семенов проинформировал жителей о том, что в 2026 году начнется капитальный ремонт Кузнецовской школы. Детей перераспределят в другие образовательные учреждения.

Жители предложили провести День микрорайона. Глава поручил заместителю Светлане Аргуновой посодействовать в организации торжества.

На улице Вохно-Набережная жители попросили отсыпать дорогу к реке. Для них пояснили, что сначала нужно устранить инцидент на сетях водоснабжения. Представители Мособлводоканала взяли проблему на контроль и уже в ближайшее время приступят к ее устранению.

Также Денис Семенов поручил провести субботник на берегу реки Вохна в конце августа и определить оптимальное место для контейнерной площадки.

«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на ежегодной основе мы ремонтируем дороги. Прямо сейчас ДРСУ завершают асфальтирование улицы Свердлова!» — прокомментировал Денис Семенов.

В парке «Меленки» ко Дню города проложили пешеходные дорожки и уложили новое покрытие под сценой. Денис Олегович также озвучил некоторые планы по строительству трибуны у скейт-площадки.

«Важно: весь объезд прошел в рамках проекта „Городская среда“ партии „Единая Россия“. Работаем, чтобы Павловский Посад становился еще уютнее! Ваше участие — наша сила! Пишите предложения — вместе сделаем округ лучше. Спасибо за вашу активность!» — подытожил Глава округа.