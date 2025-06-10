Глава Павловского Посада проверил содержание дворов в Электрогорске
Мониторинг состояния улиц, общественных пространств и дворов провели в Павловском Посаде. Плановый объезд территории совершил глава муниципалитета Денис Семенов.
Провал в асфальте обнаружили на улице у магазина «Да» в Электрогорске. Денис Семенов поручил ресурсоснабжающей организации отремонтировать участок.
Также на объезде заметили, что в городском парке вандалы повредили одну из новых лавочек. Глава округа попросил жителей беречь общественное имущество.
Кроме того, профильным службам он получил оперативно убирать мусор и поросль и косить траву. А у дома № 12 по Советской улице — ликвидировать строительные отходы и навести порядок.
Еще одной из точек осмотра стал летний лагерь на базе школы № 14. Здесь Денис Семенов пообщался с детьми и передал им сладкие подарки.
Денис Семенов поблагодарил горожан за активное участие в жизни округа и отметил, что все предложения и обращения находятся на его контроле.