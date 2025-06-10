Глава Павловского Посада проверил содержание дворов в Электрогорске

Провал в асфальте обнаружили на улице у магазина «Да» в Электрогорске. Денис Семенов поручил ресурсоснабжающей организации отремонтировать участок.

Также на объезде заметили, что в городском парке вандалы повредили одну из новых лавочек. Глава округа попросил жителей беречь общественное имущество.

Кроме того, профильным службам он получил оперативно убирать мусор и поросль и косить траву. А у дома № 12 по Советской улице — ликвидировать строительные отходы и навести порядок.

Еще одной из точек осмотра стал летний лагерь на базе школы № 14. Здесь Денис Семенов пообщался с детьми и передал им сладкие подарки.

Денис Семенов поблагодарил горожан за активное участие в жизни округа и отметил, что все предложения и обращения находятся на его контроле.