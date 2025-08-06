Глава Павловского Посада проверил ремонт котельных и тепловых сетей

Модернизация ключевых объектов тепло- и водоснабжения продолжается в Павловском Посаде. Руководитель муниципалитета Денис Семенов, его заместитель Александр Белоусов и директор ГУП МО «Мособлводоканал» Павлово-Посадского округа Илья Матус проконтролировали ход работ.

В котельной микрорайона Городок уже смонтировали два новых агрегата. Один котел полностью обмурован, второй находися в процессе. Установлены теплообменники, а химводоподготовка и бак-аккумулятор скоро займут свои места. Подрядная организация пообещала, что к сентябрю котельная заработает в новом формате.

В парке «Меленки» активно продолжается монтаж тепловой сети, рабочие роют траншеи.

В котельной деревни Евсеево провели полное обновление: демонтированы два старых котла, идет замена химводоподготовки и аккумуляторных баков.

Денис Семенов осмотрел дорогу у стадиона в Филимоново, перекрытую из-за прорыва систем водоснабжения. Подрядная организация ведет работы по байпасированию водовода и готовится ремонтным работам. Планируют заменить более 250 метров труб.

«Благодарю строителей за труд, а жителей — за терпение! Отдельные слова благодарности нашему президенту Владимиру Путину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и областному правительству за возможность модернизации нашей системы ЖКХ», — сказал глава Павлово-Посадского округа.