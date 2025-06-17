Глава Павловского Посада проверил работы по благоустройству в Электрогорске

Традиционный объезд территорий провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Он также встретился с жителями домов, около которых идет благоустройство.

Глава муниципалитета побывал во дворе дома № 42 на Советской улице. Жители попросили сделать здесь пешеходную дорожку, чтобы детям с ограниченными возможностями здоровья было удобнее добираться до школы. Денис Семенов поручил профильным службам проработать вопрос.

Также он посетил молодежный центр. Здесь меняют плитку у входной группы, но подрядчик отстает от графика. Глава муниципалитета поручил разобраться и принять меры.

Кроме того, этим летом в центре заменят резиновое покрытие на баскетбольной площадке и площадке для воркаута, отремонтируют сценическую зону на заднем дворе.

Далее Денис Семенов побывал в городском парке. Здесь идут активное благоустройство: меняют асфальт на дорожках.

Глава Павловского Посада поручил усилить работу по благоустройству дворов и общественных пространств. А именно регулярно косить траву и убирать поросль, своевременно проводить ямочный ремонт дорог, подметать смет и ремонтировать тепловые камеры.