Глава Павловского Посада проверил работу обновленного детсада «Колокольчик»

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов побывал в городе Электрогорске. Он посетил дошкольное учреждение «Колокольчик», которое открыли в прошлом году после масштабного капитального ремонта.

Сегодня в детский сад ходят 160 малышей.

«Радостно видеть, как преобразились группы и залы. Цель моего визита — не только порадоваться, но и проверить, все ли работает как часы. К сожалению, выявил ряд недочетов, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки», — отметил Денис Семенов.

Он высказал замечания к качеству установки сантехники в туалетных комнатах. Родители малышей пожаловались руководителю муниципалитета на нехватку элементов на детских площадках — мало веранд и игровых комплексов. Денис Семенов поручил подрядчику исправить все недочеты по ремонту до конца следующей недели. Управление образования уже закупило пять новых песочниц.

«Более масштабное оснащение участков малыми архитектурными формами мы закладываем в планы на следующий год. „Колокольчик“ должен стать по-настоящему комфортным и безопасным домом для малышей», — заключил руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что с повторной проверкой приедет уже на следующей неделе.