Глава Павловского Посада проверил подготовку ко Дню Победы

Руководитель муниципалитета Денис Семенов совершил обход городских территорий. Глава округа проверил, как идет подготовка к празднованию 80-летия Победы и предстоящему кинофестивалю.

Денис Семенов и сотрудники городских служб наметили план работ на знаковых местах округа. У памятника Валерию Быковскому приведут в порядок плитку. Покрасят монумент в сквере на улице Орджоникидзе и уберут территорию от песка и веток, отремонтируют спортивную площадку. Все запланированные работы необходимо выполнить ко Дню Победы.

Отремонтируют плитку и у памятника Вячеславу Тихонову. В конце апреля в Павлово-Посадском округе пройдет традиционный кинофестиваль имени легендарного актера «17 мгновений…». Город будет встречать популярных артистов и известных культурных деятелей, поэтому все должно быть приведено в порядок.

Денис Семенов также побывал на автовокзале. Место с большим потоком людей требует постоянной и оперативной уборки от мусора и грязи. Городские службы держат ситуацию под контролем. Начался снос нестационарных торговых объектов, которые не соответствуют правилам благоустройства.

У здания гимназии идет демонтаж старого забора. В скором времени учреждение образования получит новую красивую и безопасную ограду.