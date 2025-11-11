Глава Павловского Посада проверил капремонт корпуса лицея в Электрогорске
Капитальный ремонт завершается в корпусе дополнительного образования «Истоки» Электрогорского лицея. Накануне ход работ оценил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Обновление проводят в рамках народной программы партии «Единая Россия». Уже полностью готов второй этаж.
Специалисты завершают монтаж потолков и устройство напольного покрытия на первом этаже. Они также занимаются чистовой отделкой, скоро начнут расстановку новой мебели и оборудования.
Ученики должны вернуться в корпус до конца года.
«Обновленный корпус будет способствовать раскрытию творческого и учебного потенциала детей и улучшению качества дополнительного образования. Ремонт находится под общим контролем: специалисты регулярно мониторят ход работ и держат ситуацию на контроле, чтобы соблюсти сроки и стандарты качества, — сказал Денис Семенов.