Глава Павловского Посада проверил капремонт корпуса лицея в Электрогорске

Обновление проводят в рамках народной программы партии «Единая Россия». Уже полностью готов второй этаж.

Специалисты завершают монтаж потолков и устройство напольного покрытия на первом этаже. Они также занимаются чистовой отделкой, скоро начнут расстановку новой мебели и оборудования.

Ученики должны вернуться в корпус до конца года.

«Обновленный корпус будет способствовать раскрытию творческого и учебного потенциала детей и улучшению качества дополнительного образования. Ремонт находится под общим контролем: специалисты регулярно мониторят ход работ и держат ситуацию на контроле, чтобы соблюсти сроки и стандарты качества, — сказал Денис Семенов.