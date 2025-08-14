Глава Павловского Посада проверил капремонт детского сада «Малютка»

Плановый объезд территорий округа провел глава Павловского Посада Денис Семенов. Он оценил текущее состояние объектов и темпы работ на стройплощадках.

Денис Семенов побывал в детском саду на Корнево-Юдинском переулке. Сейчас здесь идет капремонт.

Строительная готовность уже превысила 80,4%. На стройплощадке работают 23 специалиста.

Они монтируют кровлю, ведут фасадные и электромонтажные работы, занимаются отделкой внутренних помещений, установкой окон и благоустройством. Преображенное учреждение откроют 1 сентября.

Также глава муниципалитета побывал на встрече в Центре единоборств «Витязь» и пообщался с юными спортсменами. Ребята подняли вопрос о необходимости внимания к спортивной коробке за музыкальной школой. Денис Семенов осмотрел объект и поручил городским службам покрасить и прибрать территорию.

Внимание в ходе объезда уделили и качеству воды в населенных пунктах: деревнях Семеново и Алферово. Ранее жалобы отправляли жители. Сейчас в активной стадии ремонтные работы.