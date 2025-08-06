Глава Павловского Посада проверил капремонт детского сада «Малютка»

Обновление образовательного учреждения на Корнево-Юдинском переулке в Павловском Посаде подходит к завершению. Руководитель муниципалитета Денис Семенов проконтролировал качество работ.

Сейчас специалисты монтируют кровлю и водосточную систему, проводят фасадные и электромонтажные работы, устанавливают системы водоснабжения и канализации, современные окна и откосы, завершают внутреннюю отделку помещений, обустройство комфортных входных групп. Также продолжается благоустройство прилегающей территории.

Работы ведутся в рамках Народной программы партии «Единая Россия». На объекте ежедневно трудятся 19 специалистов. Здание готово уже на 78, 4%.

«Каждый этап — это шаг к тому, чтобы наши дети росли в современных, светлых и безопасных условиях. Контролирую качество и сроки: объект для нас приоритетный. Скоро „Малютка“ засияет новыми красками!» — отметил Денис Семенов.