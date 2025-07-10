Глава Павловского Посада проверил капремонт детского сада «Малютка»

Традиционный объезд территорий муниципалитета провел глава Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Он оценил темпы обновления одного из дошкольных учреждений округа.

Капремонт в детском саду «Малютка» выполнили на 75%. На площадке работают 30 человек.

Сейчас специалисты занимаются отделкой стен, установкой окон, монтажом теплых полов. Также они проводят электричество и благоустраивают территорию.

В ближайших планах заасфальтировать прилегающую дорогу. Все работы идут по графику.

«Также встретились с жителями улицы Гоголя, которые обращались с вопросом ремонта дороги. Приняли решение включить ее в план ремонта на 2026 год», — сказал Филипп Ефанов.

Кроме того, в округе уложили асфальт на новой дороге к Аллее Героев на Центральном кладбище. До 10 августа подрядчик доделает обочины и нанесет разметку.

На объезде обсудили вопрос включения второго корпуса дома № 6 на улице Зыбина в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Решение примут в ближайшее время.