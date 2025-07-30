Глава Павловского Посада проверил благоустройство трех деревень

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов посетил три деревни в муниципалитете: Субботино, Купино и Левкино. Он проверил качество благоустройства населенных пунктов и пообщался в местными жителями.

Жители Субботино обратились к Денису Семенову с предложением расширить заезд в населенный пункт. Руководитель муниципалитета поручил специалистам осмотреть дорогу и подготовить предложения. Также сельчан беспокоило состояние дорожного полотна. Работы по подсыпке и грейдированию дорог в деревне уже запланировали. Их завершат до конца осени. Также на встрече затронули тему очистки колодцев. Для этих целей привлекут специалистов и организуют промывку скважин. Кроме того, жители деревни Субботино попросили обустроить многофункциональную площадку. Денис Семенов учел это пожелание — проектирование зоны начнут в ближайшее время.

В деревне Купино сотрудники «Мосавтодор» обновили региональную дорогу и построили тротуар. Не решили только проблему с лужей, которая образуется у часовни. Руководитель муниципалитета поручил специалистам осмотреть территорию и разобраться с ситуацией.

Денис Семенов посетил и деревню Левкино. Комиссия осмотрела недавно установленную детскую площадку, где малыши активно проводят время. Однако для полного соответствия установленным нормам безопасности там необходимо подсыпать песок. Работы проведут в ближайшее время. Сельчане также обратили внимание Дениса Семенова на футбольные ворота без сетки. Глава Павловского Посада поручил внести установку сетки в план работ. На встрече обсудили и состояние дороги. Специалисты «Мосавтодор» продолжит следить за качеством покрытия и содержать его в надлежащем состоянии.

Денис Семеном поблагодарил жителей округа за активную гражданскую позицию и за обращения. Все замечания взяли на контроль.

«Работа по развитию и благоустройству сельских территорий будет продолжаться. Только совместными усилиями мы сможем сделать округ еще более комфортным и безопасным для жизни», — подчеркнул руководитель муниципалитета.