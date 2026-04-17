Глава Павловского Посада проверил благоустройство Стахановского озера

В Электрогорске продолжается благоустройство Стахановского озера площадью 1,4 гектара. Глава Павлово-Посадского округа проверил ход работ и оценил текущую готовность проекта.

На территории ведется активная подготовка к созданию современной зоны отдыха. Рабочие формируют основу будущей инфраструктуры и готовят площадку под ключевые элементы благоустройства.

Сейчас специалисты выполняют черновые работы. Они вынимают грунт под дорожную сеть, монтируют металлические конструкции для настилов у воды, укладывают щебеночное основание и заливают монолитные лестницы. Эти этапы обеспечат надежность и безопасность будущего пространства.

В ближайшее время на объекте начнется следующий этап. Планируется обустройство тротуаров, создание игровых зон с каучуковым покрытием и прокладка прогулочных маршрутов. Также установят систему освещения и камеры в рамках программы «Безопасный регион».

Проект предусматривает размещение лавочек, навесов, информационных стендов, а также детских и спортивных площадок. Для удобства маломобильных жителей появятся специальные спуски и тактильная плитка. Территорию дополнительно озеленят: высадят деревья, кустарники и разобьют цветники.

Готовность объекта оценивается примерно в 20 процентов. Основные работы планируют завершить к 30 мая, когда Электрогорск отметит 80-летие.

«Работы идут активно, контроль ведется на каждом этапе. Мы рассчитываем создать пространство, которое станет востребованным у жителей и гостей города», — отметил глава округа Денис Семенов.