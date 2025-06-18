Глава Павловского Посада проверил благоустройство нескольких улиц

Традиционный объезд территории представителями администрации и городских служб прошел в Павловском Посаде. Специалисты оценили, как идут работы по благоустройству, ремонту дорог и тротуаров.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов побывал на Карповской улице. До 10 июля здесь должны обустроить тротуар от парковки парка Меленки до Станции юных техников, затем начнется ямочный ремонт.

Укладывать асфальт заканчивают и на Игнатьевском переулке. До 5 июля тротуары появятся и на улице Урицкого. Бордюры должны покрасить на улице Ленина. Также здесь нанесут свежую дорожную разметку.

Кроме того, Денис Семенов провел встречу с жителями дома № 33 на Южной улице.

«Людей больше всего волнуют вопросы ямочного ремонта, состояние дворов, подъездов и содержание домов. Все вопросы взял под личный контроль, будем работать над тем, чтобы ускорить решение этих задач. Отдельное внимание обратил на сквер „Лукоморье“. Поставил перед ответственными службами задачу привести его в идеальное состояние: нужно заняться уборкой, обновить зеленые зоны, расчистить поросль, продолжить покос травы», — прокомментировал Денис Семенов.