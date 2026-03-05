Глава Павловского Посада провел встречу с воспитанниками центра единоборств

Пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Глава Павлово-Посадского округа чествовал юных боксеров-победителей Первенства Московской области. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 3 марта встретился с воспитанниками и тренерским составом Центра единоборств «Витязь», чтобы поздравить победителей и призеров Первенства Московской области по боксу.

Более 150 спортсменов боролись за награды, и наши ребята показали блестящие результаты, сообщил глава округа.

Золотые медали завоевали Виктория Багдасарян и Полина Панина, серебро — у Елизаветы Сергиенко и Кирилла Ладыгина. Все девушки прошли отбор на Первенство ЦФО. Спортсменов тренирует Степан Сергеевич Солнышкин.

«Ваши медали — это наглядное доказательство: упорство, талант и правильные наставники творят чудеса. Горжусь вами!» — обратился к чемпионам Денис Семенов.

Центр единоборств «Витязь» — одна из самых современных площадок округа площадью 600 кв. м. Здесь представлены 11 видов единоборств и спортивных направлений, занимаются как новички, так и профессионалы.