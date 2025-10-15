Сегодня 14:13 Глава Павловского Посада провел встречу с учениками Электрогорского лицея 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Подмосковье

Вузы

Молодежь

Студенты

Павловский посад

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 14 октября посетил Электрогорский лицей, где встретился с учениками старших классов. По признанию главы, к общению с молодежью он всегда готовится особенно тщательно, поскольку ребята задают вопросы, требующие искренних и нешаблонных ответов.

В ходе встречи учащиеся лицея проявили заинтересованность не только в планах развития округа, но и в вопросах, актуальных для их возраста: как преодолеть страх перед началом нового, как выбрать свой жизненный путь и как найти внутреннюю опору.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Денис Семенов поделился с выпускниками советом не бояться начинать с малого, подчеркнув, что любой опыт является ценным фундаментом для дальнейшего развития. Он также выразил надежду на то, что после окончания вузов молодые специалисты вернутся в родной город, и заверил, что администрация округа работает над созданием благоприятных условий для их трудоустройства и самореализации.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В завершение встречи Денис Олегович отметил, что заинтересованность подростков в серьезных вопросах является лучшим свидетельством того, что будущее округа находится в надежных руках.