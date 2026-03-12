Глава Павловского Посада провел встречу с Советом ветеранов

Руководитель муниципалитета Денис Семенов встретился за чашкой чая с участниками Совета ветеранов городского округа. Темой беседы стали инициативы, которые уже работают на благо жителей Павловского Посада, и планы развития округа на 2026 год.

Денис Семенов отметил большую работу, которую проводит Совет ветеранов. Доброй традицией стали благотворительные аукционы, в том числе «Осенние заготовки». На все собранные средства закупают адресную гуманитарную помощь участникам спецоперации.

Много внимания ветераны уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодный городской конкурс «Юные знатоки военной истории» помогает школьникам глубже узнавать историю страны и родного края. На базе Совета ветеранов работают кружки по интересам: рукоделие, шахматная секция, наставничество для молодежи и сверстников. Совместно с молодежным центром организовано обучение старшего поколения работе со смартфонами и государственными сервисами.

«Особым моментом встречи стала тема увековечивания памяти нашего земляка, моего прадеда — Владимира Ильича Замилова, погибшего в 1943 году в деревне Замилки Спас-Деменского района Калужской области. Благодаря инициативе Надежды Николаевны Лариной и активистов Совета ветеранов проделана колоссальная работа — его фамилия внесена на обелиск», — рассказал Денис Семенов.

Глава Павлово-Посадского округа поблагодарил ветеранов открытый разговор, мудрость и искреннюю заботу о развитии муниципалитета.