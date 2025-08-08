Глава Павловского Посада провел встречу с многодетными семьями в деревне Дмитрово

Встреча по вопросам многодетных семей деревни Дмитрово прошла в Павловском Посаде. С жителями пообщался глава городского округа Денис Семенов.

На мероприятии поговорили о насущных проблемах, планах по благоустройству и развитию деревни. К примеру, жители попросили провести отсыпку дорог на центральной и других улицах.

Денис Семенов отметил, что задача является первостепенной. Он уже поручил профильным специалистам оценить требуемые объемы материалов и сроки.

Еще один вопрос, волнующий жителей, — организация дренажной системой.

«Проблема подтоплений знакома многим. Необходимо детально проработать все нюансы, куда строить водоотводные канавы — начиная от проходящего газопровода, заканчивая столбами освещения», — сказал Денис Семенов.

Кроме того, глава муниципалитета поручил разобраться с собственниками земель, которые сейчас не используют и не окашивают.