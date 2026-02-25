Глава Павловского Посада провел совещание по вопросам борьбы со снегопадами

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел оперативное совещание с городскими службами. Темой обсуждения стали самые актуальные вопросы, которые волнуют жителей Павловского Посада, в том числе ликвидация последствий снегопадов.

Денис Семенов подчеркнул, что дал поручение управляющим компаниям уделять особое внимание очистке кровель. «Погода неустойчивая, риски схода снега и наледи возрастают. Необходима оперативная и регулярная расчистка. Безопасность жителей — главный приоритет», — отметил глава городского округа.

По словам руководителя муниципалитета, остается много вопросов к «Мосавтодору» и РЖД. Необходимо расчищать тротуары и дороги, расширять обочины, организовать своевременный вывоз снега, наладить четкую работу по расчистке ступеней и тротуарных дорожек, которые находятся в ведении железнодорожной компании. Сроки должны соблюдаться — вопрос находится на личном контроле главы округа

На совещании также обсудили ситуацию с отоплением в доме № 5 на улице Ухтомского в Электрогорске. «Мособлводоканалу» предписано устранить в кратчайшие сроки течь на магистрали. После всех раскопок обязательно необходимо восстановить благоустройство территории.