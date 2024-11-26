Глава Павловского Посада провел прием сотрудников алюминиевой компании

Выездной прием администрации Павлово-Посадского городского округа прошел на базе Международной алюминиевой компании. Вопросы касались разных сфер жизни, в том числе благоустройства, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.

Выездной прием провел глава округа Денис Семенов совместно с заместителями.

«Хотел поблагодарить вас за возможность провести эту встречу. Мне, как для главы округа, важно отчитываться о работе, которая проводится совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, региональным правительством и депутатами», — поприветствовал глава Павловского Посада Денис Семенов.