Глава Павловского Посада провел прием граждан

Участнику СВО помогут восстановить утраченную государственную награду, а в деревне Алферово обустроят тротуар — итоги личного приема граждан в общественной приемной «Единой России». 11 февраля жители округа получили адресную помощь и консультации по широкому спектру вопросов — от поддержки бойцов до благоустройства территорий.

С одной из самых значимых проблем обратился участник специальной военной операции Максим. При сопровождении гуманитарного конвоя боец утратил заслуженную медаль «За храбрость» 2-й степени. По итогам приема ему гарантировано полное содействие в оформлении и получении дубликата. Поддержка защитников Отечества остается безусловным приоритетом в работе приемной.

Жительница деревни Алферово Оксана Владимировна подняла вопрос безопасности пешеходов. Вдоль дороги с регулярным автобусным сообщением до сих пор отсутствует тротуар — люди вынуждены идти по обочине. Дорога находится в ведении ГБУ «Мосавтодор», и строительство пешеходной зоны протяженностью 1,4 километра уже включено в предварительный план работ на текущий год. Вопрос взят на особый контроль.

Кроме того, в ходе приема жители обращались по вопросам газификации, ремонта дорожного покрытия, установки уличного освещения, проведения канализации и подключения к центральному водоснабжению. По каждому обращению профильным службам даны конкретные поручения, исполнение которых будет отслеживаться.

Личный прием в общественной приемной «Единой России» проводится на регулярной основе и остается одним из наиболее востребованных форматов прямого диалога с населением. Записаться на прием можно по телефону 8(496)432-99-05.