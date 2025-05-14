Глава Павловского Посада провел очередное оперативное совещание

В мероприятии приняли участие руководители учреждений, коммунальных и дорожных служб. На встрече обсуждали качество водоснабжения, ремонт дорог и подготовку к отопительному сезону.

Теме качества воды в центре Павловского Посада уделили особое внимание, так как в последнее время поступило большое количество обращений от жителей по этому вопросу.

«Направил в адрес „КС МО“ поручение о проведении заборов воды на насосных станциях для лабораторного анализа. При необходимости примем дополнительные меры для улучшения ситуации», — рассказал глава округа Денис Семенов.

Руководитель муниципалитета также поручил «Мосавтодору» навести порядок на региональных дорогах. Необходимо убрать смет, обновить дорожную разметку и покрасить бордюры.

В городском округе продолжает ремонт дорог. Завершено асфальтирование парковки у парка Меленки со стороны микрорайона Городок. Скоро закончат отсыпку дорог на улицах Озерная, Героев Селезнева, Макарова, Кудряшова и Полетаева.

Денис Семенов также поручил коммунальным службам заблаговременно подготовить все инженерные сети к отопительному сезону.