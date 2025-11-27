Глава Павловского Посада провел объезд территорий округа

Комиссия проверила сразу несколько локаций округа. Специалисты выявили замечания и сформировали, как будут их устранять.

Участие в выезде приняли глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов и сотрудники городских служб. На новой привокзальной площади проверили работу туалетных комнат, там не было туалетной бумаги и жидкого мыла. Дали поручение устранить недочет.

Также поручили усилить в округе обработку дорог противогололедными материалами. Эту ситуацию также контролирует администрация муниципалитета.

Комиссия проверила работу котельной «Городок». Здесь накануне произошел технический инцидент, повлиявший на качество отопления для жителей. Котлы уже привели в работу, теплоснабжение восстановили. Ответственным поручили минимизировать риск повторения ситуации.

Кроме того, скопления воды обнаружили на некоторых улицах города. Теперь подрядчик должен будет подготовить техническое решение, чтобы предотвратить подтопления.

Специалисты оценили и то, как проходит снос дома № 7 по улице Орджоникидзе. Рабочие уже завершили здесь, сейчас вывозят строительный мусор.

В Рахманово построили тротуара от дома № 86 до дома № 98. Также расширили пешеходную зону. После объект благоустроят — это должны сделать в 2026 году.