Глава Павловского Посада провел личный прием жителей

16 апреля глава Павлово-Посадского городского округа провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». На встрече жители подняли вопросы, связанные с бизнесом, земельными участками и развитием инфраструктуры.

В ходе общения с жителями рассматривались обращения, затрагивающие повседневные проблемы и вопросы развития территории. Все поступившие предложения и жалобы были зафиксированы для дальнейшей работы профильных служб.

Отдельное обращение поступило от местного предпринимателя, который занимается сферой услуг. Он попросил содействия в подборе помещения для развития бизнеса. Власти округа начали проработку возможных площадок.

Еще один вопрос касался доступа к земельному участку. Житель сообщил о трудностях, связанных с подъездными путями и границами территории. Глава округа поручил проверить документы и подготовить варианты решения.

Также на приеме поднимались темы благоустройства, работы общественного транспорта и состояния инфраструктуры. По каждому обращению даны поручения с установленными сроками исполнения, контроль за их выполнением оставлен за руководством округа.

«Личный прием — это всегда про живых людей и реальные задачи. За каждым обращением стоит конкретная история и ожидание решения», — отметил Денис Семенов.