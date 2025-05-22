Глава Павловского Посада проинспектировал модернизацию сетей водоснабжения

Глава округа Денис Семенов провел инспекцию объектов, включенных в государственную программу по ремонту и модернизации систем тепло- и водоснабжения в Павловском Посаде. Вместе с представителями ГУП МО «КС МО» и подрядчиками он ознакомился с ходом работ на ключевом участке водопровода от БЖД до улицы Герцена.

Здесь планируется замена около двух километров трубопроводов. Подрядчики уже приступили к подготовительным работам, включая шурфовку, и готовятся к прокладке новых труб. Эти меры направлены на повышение надёжности водоснабжения для 22 тысяч жителей центральной части города.

Далее комиссия посетила котельную «Городок», где по программе предусмотрена замена двух котлов, установка новой системы химической водоподготовки и насосного оборудования, а также ремонт здания. По словам Дениса Семенова, старые котлы уже демонтированы, первый новый котел частично установлен, и скоро начнется монтаж второго. После этого подрядчики приступят к установке оборудования для подготовки воды, что позволит повысить качество отопления и снизить риски аварий в зимний период.

Также участники объезда оценили прогресс ремонта сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения в деревнях Кузнецы и Ефимово, где сейчас активно ведутся демонтажные и монтажные работы. Завершение ремонта планируется к сентябрю 2025 года.

«Все усилия направлены на то, чтобы жители Павловского Посада получали качественные коммунальные услуги и могли быть уверены в стабильности водоснабжения и теплоснабжения», — отметил Денис Олегович.

Отметим, что в рамках программы модернизации запланировано строительство новых блочно-модульных котельных в Алферово, Кузнецах и Ефимово. Кроме того, в текущем году планируется ремонт четырех котельных — «Городок», «БЖД», «Карповская» и «Евсеево». ГУП МО «КС МО» продолжает замену аварийных и изношенных участков сетей для обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения.