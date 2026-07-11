Глава Павловского Посада поздравил семью Тимаковых с золотой свадьбой

В доме Тимаковых всегда шумно и многолюдно: семья большая — дети, внуки и правнуки. В День семьи, любви и верности все собрались за общим столом, чтобы поздравить старшее поколение с полувековым юбилеем супружеской жизни. История семьи началась в 1976 году на мебельном комбинате, где познакомились Александр Иванович и Надежда Ивановна. Почти 40 лет они отдали родному предприятию, имеют звание ветеранов труда и удостоены звания «Лучший мастер I класса».

Сергей Балашов, обращаясь к юбилярам, отметил: «50 лет — это много! Но быстро пролетает! Это главная ценность, которую вы храните, передаете из поколения в поколение. На таких людях, с такой взаимовыручкой и взаимоотношениями, получаются крепкие союзы». По словам самих Тимаковых, настоящая любовь и счастье строятся на повседневных мелочах и постоянной заботе — полвека супруги делили все пополам, радости и тревоги, будни и праздники.